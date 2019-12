Logitech veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2030

Logitech s'engage et soutien l'accord de Paris

Logitech a commencé à introduire du plastique recyclé dans ses produits, c'est le cas avec cette récente MX Master 3 © Matthieu Legouge

Source : Polygon

Largement connu à l'internationale pour ces périphériques bureautiques et, le fabricant suisse vient d'annoncer son engagement et son soutien à l'accord de Paris sur le climat, en rejoignant la campagne Our Only Future , lancée par les Nations Unies.Cette initiative des Nations Unies a pour but de faire appel aux entreprises afin qu'elles s'engagent à limiter leur impact environnemental, ou à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Outre Logitech, de grands noms comme Vodafone, Levi Strauss et Hewlett-Packard se sont déjà engagés à respecter ces termes.Augmentant depuis plusieurs années son recours aux énergies renouvelables, Logitech a déjà fourni de beaux efforts, atteignant aujourd'hui la part de 75 % d'électricité provenant de sources renouvelables. Bracken Darell, président du groupe, déclare : «», il ajoute, optimiste : «».Logitech envisage en effet d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Ses bureaux en Irlande et en Suisse, ainsi que les chaînes de production en Chine, sont tous concernés. Il en va de même pour ses filiales telles que Logitech G et Astro Gaming.