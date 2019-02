Microsoft veut porter le Xbox Live sur Android, iOS et Nintendo Switch

Pas le même maillot, mais la même passion

Le cross-save aussi de la partie

Microsoft, qui a récemment livré d'excellents résultats pour sa division Xbox , souhaite visiblement faire tomber les frontières du gaming en 2019, celles qui séparent les joueurs en fonction de leurs machines de jeu. Déjà très ouvert audepuis de longs mois, Microsoft souhaite aller encore plus loin en 2019.Ainsi, lors de la Game Developer Conference 2019 en mars prochain,, permettant aux développeurs de proposer d. A l'instar de ce que propose un Fortnite aujourd'hui, les futurs jeux développés via ce nouveau SDK permettront aux joueurs de s'affronter en ligne, peu importe la machine sur laquelle ils évoluent.Tous les joueurs seront ainsi réunis autour du service Xbox Live, qui se chargera de connecter tout ce beau monde. Une expérience de jeu unifiée donc entre la majorité des plateformes de jeu actuellement sur le marché, la PS4 étant évidemment exclue de l'équation. Rappelons au passage que Microsoft prépare également une offre de "cloud gaming", répondant au nom de code "XCloud" Pour Microsoft, au-delà du fait de rapprocher les joueurs, cela serait également l'occasion d'imposer son Xbox Live Gold à un panel de joueurs nettement plus vaste que les seuls détenteurs de Xbox One et PC. A noter que le système inclut également des options de "cross-save", permettant donc de synchroniser les sauvegardes sur les différentes plateformes de jeu.Reste à savoir maintenant si la vision de Microsoft saura enthousiasmer les foules, et si les joueurs/développeurs sont réellement avides de ce jeu en cross-platform. Eléments de réponse attendus en 2019 donc.