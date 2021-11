Le football serait le sport le plus piraté en streaming selon cette étude, voici ce qu'on sait

« Le football est le sport le plus piraté de la planète dans tous les groupes démographiques et presque tous les territoires, et c'est la plus grande passerelle vers d'autres sports illégaux en streaming », précise Synamedia dans son rapport. Il s'avère même que 48 % de tous les pirates de contenus sportifs du monde ont commencé en piratant du football. Et par ricochet, le football entraîne le piratage d'autres sports. Il n'est d'ailleurs par rare que les plateformes de streaming de contenus sportifs hébergent du football mais aussi du basket, du rugby, du tennis, de la F1 et bien d'autres.