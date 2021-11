Back Market, Carrefour et ecoATM s'associent pour simplifier la reprise de votre smartphone

En magasin, le processus n'est censé prendre que quelques minutes. Le client n'a en effet qu'à connecter son smartphone à la borne, qui va reconnaître le modèle et réaliser dans la foulée une estimation basée sur la grille de prix établie par ecoATM, qui fait en sorte de proposer une reprise au prix le plus juste. Une fois collecté, le smartphone est ensuite reconditionné par ecoATM, puis revendu sur Back Market. Et dans le cas où le mobile ne peut pas être revendu, ecoATM propose au client le recyclage de ce dernier.