Le bonus réparation finance la remise en état de votre smartphone, de votre PC… ou de vos vieux jeans

Portée par l’éco-organisme Refashion et dotée d’un fond de 154 millions d’euros pour la période 2023-2028, cette extension du bonus réparation permettra à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier de 25 € de remise immédiate sur une opération de ressemelage, de 7 € sur la réparation d’un trou dans un pantalon ou de 15 € de décote sur le changement d’une fermeture éclair. Cette décote ne sera appliquée qu’en cas de réparation, et non en cas de retouche. Et si les bonus peuvent se cumuler sur un même produit, le total ne pourra pas dépasser 60 % du prix de la réparation.