Le veilleur d'écran[s] S03E03 📺 3%: au moins 3 bonnes raisons de craquer pour la SF brésilienne de Netflix

3 % : Escape (Hunger) Games

Processus et coutume

Un pour tous, trois pour cent

Si aujourd'hui l'américain Netflix a spécialement mis l'accent sur les productions étrangères - qui se comptent désormais par dizaines sur la plateforme, tant le succès semble au rendez-vous -, c'est probablement grâce à la réussite de l'une de celles qui a lancé le mouvement :. En 2016 le service proposait en effet sa toute première série brésilienne, qui était également la deuxième proposée dans une langue originale autre que l'anglais.Une prise de risque certaine pour le service de streaming donc, d'autant plus que le show retenu est atypique à bien des égards : de la science fiction, en portugais, portée majoritairement par de jeunes personnages. Avouons-le, une telle combinaison ne s'adresse, à priori, pas à tout le monde. Et pourtant, cette série dystopique, inspirée d'un épisode pilote datant de 2009 ( toujours visible pour les plus curieux ), mérite bien l'attention de tous types de spectateurs.L'intrigue dese déroule donc au Brésil, dans un futur pas véritablement daté où la vaste majorité de la population vit dans une pauvreté extrême. Pour donner à quelques personnes une chance d'échapper au Continent - le nom donné à l'endroit où s'entasse la population, dans des favelas - chaque année depuis plus de 100 ans est organisé « Le Processus ». Seuls des jeunes âgés de 20 ans ont le droit de participer à cette suite d'épreuves, à l'issue desquelles seuls 3 % d'entre eux seront sélectionnés pour aller vivre sur l'Autre Rive, une île mythique réputée luxueuse et réservée à l'élite.La première saison va ainsi suivre plusieurs jeunes participants à ce test, qui mêle psychologie, logique, intelligence et débrouillardise, mais implique aussi des trahisons, de l'opportunisme et d'autres instincts humains souvent plus axés sur la survie personnelle que sur l'amour de son prochain. Sur fond de critique sociale et sociétale aussi assumée que cynique, mais plutôt juste,multiplie les bonnes idées pour accrocher le spectateur à un scénario prenant et à des personnages véritablement singuliers et non manichéens, aux prises avec un avenir qui peut se jouer en quelques secondes.» est l'une des questions que vous allez probablement vous poser régulièrement devant la série. La première saison deplace en effet régulièrement, et avec talent, ses personnages face à des choix cornéliens, posant des questions qui dérangent et qui n'ont pas forcément de bonne réponse. Je préfère cependant le dire tout de suite : les saisons suivantes sont assez différentes.Sans trop entrer dans les détails par souci évident de ne pas vous gâcher le show, une fois la saison 1 terminée, la série change d'échelle, et gagne en richesse d'univers, en explications et en complexité scénaristique, ce qu'elle perd malheureusement en originalité globale, en rythme ou même en intérêt. Aussi, la première saison est un véritable coup de cœur et reste à mon sens, et de loin, la meilleure. C'est la seule qui m'a véritablement captivé d'un bout à l'autre sans la moindre petite baisse d'attention en cours d'épisode.Je serai malgré tout devant ma télévision pour la quatrième (et officiellement dernière) saison, tant le monde créé dansest convaincant et intriguant. Avec ses personnages évoluant véritablement au gré des épreuves, et les problématiques intéressantes et pertinentes qui sont évoquées au fil des trois saisons connues, la série ne ressemble à aucune autre. Malgré un certain essoufflement avec le temps, l'ensemble reste très rafraîchissant, à défaut d'être très réjouissant, forcément.

« 3 % compense ses quelques faiblesses par une véritable personnalité sur le fond comme sur la forme »

Cette série est pour vous si : - Vous recherchez de la SF qui change un peu

- Un show qui n'est pour une fois pas en anglais, ça vous inspire

- Vous voulez une série avec une fin bien arrêtée



Cette série n'est pas pour vous si : - Une série en portugais ça vous bloque

- Un futur dystopique déprimant ce n'est pas le moment

- Un show par moments un peu cheap et porté par un casting jeune vous gêne



Cette fraîcheur provient évidemment en partie du fait que la série est portée en portugais, par de jeunes acteurs inconnus. Mais son scénario, régulièrement surprenant (malgré quelques fils blancs que l'on excusera), est également à saluer, de même que l'habile touche d'éléments technologiques futuristes distillés au milieu des bidonvilles et des gens habillés avec des fripes. Alors oui, on se rend compte par moment que le budget est un petit peu léger, et il faudra s'habituer à la langue en version originale, comme à quelques choix musicaux ou de cadrage douteux (ou osés, c'est selon), mais rien qui n'empêche véritablement d'apprécier un show qui a pas mal de choses à dire et qui le fait avec justesse, tout en jouissant d'un certain cachet.compense ainsi ses quelques faiblesses par une véritable personnalité sur le fond comme sur la forme. Dans un contexte où Netflix propose beaucoup de shows formatés qui manquent sensiblement d'âme, je ne peux que vous recommander cette traversée qui, je vous l'assure, sera mémorable.