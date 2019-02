Native Instruments met à jour sa suite Traktor PRO 3

Présentation en direct du logiciel

Quelles nouveautés pour Traktor Pro 3 ?

Traktor est l'une des solutions les plus utilisées dans le monde, par les amateurs comme par les professionnels. Plébiscité par de nombreux artistes, le logiciel peut être utilisé avec les surfaces de contrôle créées par la marque qui bénéficient aussi d'importantes innovations. Découverte avec Philip Aelis, DJ professionnel, formateur et démonstrateur spécialisé.Rendez-vous à 19h pour découvrir en direct les nouveautés de la suiteet des contrôleurs S2 et S4 :Une présentation Live proposée par Elephorm , spécialiste de la formation en ligne.On change tout, mais on garde l'essentiel :conserve le workflow de ses prédécesseurs.Les habitués apprécieront les changements de l'interface qui a été entièrement repensée pour être beaucoup plus lisible et claire pour une tarif très abordable (49 € pour une mise à jour et 99 € pour les nouveaux venus). On note par exemple un travail important sur les indicateurs de mesure et les, pour permettre un mix ultra-précis même dans l'ambiance des clubs. Même expérience utilisateur optimisée pour accéder rapidement aux contrôles d'horloge, de quantification et de la sortie principale depuis une section Master relookée.Les nouveautés les plus bluffantes sont à aller chercher sur les nouveaux contrôleurs. Car si le logiciel fonctionne avec l'ensemble des contrôleurs du marché, il est évidemment parfaitement optimisé pour ceux conçus par. La firme allemande sait marier ses offres hardware et software pour les DJ, à commencer par la solution ultra-portablequi permet de réaliser ses premiers mixes pour 299 € (logiciel inclus).Le nouveau contrôleur phare chez Native, le(899 €), offre une alternative sérieuse pour les professionnels les plus exigeants. Parmi les nouveautés, le retour haptique du plateau rappelle aux « anciens » les sensations du mix sur platine vinyle.», explique Philip Aelis. «».