Geely Auto tease sa classieuse berline électrique prévue pour 2019

Un look très élégant

La fiche technique attendue au tournant

Si le secteur des automobiles électriques semble plutôt sourire aux SUV et citadines, lesont elles aussi droit à leur moment de gloire. Jusque-là, les principaux constructeurs avaient en effet déployé des efforts conséquents dans l'optique de commercialiser des SUV électrifiés, à l'image de Cadillac , Hyundai et sa Kona , Nio et son ES6 ou encore Audi et son e-tron , pour ne citer qu'eux.Le fabricant chinois, l'un des leaders du segment au sein de l'Empire du Milieu, a décidé de prendre à contre-pied les tendances actuelles en s'attelant à, dont les contours ont été présentés dans un communiqué de presse officiel . Ici, les équipes du groupe ont misé sur «» pour tenter de se faire une place sur un créneau toujours plus concurrentiel.Si aucune caractéristique n'a pour l'heure été dévoilée, la firme asiatique profitera du début de l'année 2019 pour en révéler davantage. D'ici-là, un seul et unique rendu visuel nous donne une idée de son look, marqué par des phares fuyants épousant la carrosserie avant et des poignées de portes affleurantes capables de se désincruster une fois le conducteur détecté à proximité.Geely Auto vante également sa ligne de capot censée, de sorte à booster l'efficacité du véhicule une fois lancé sur la route. Toujours est-il que cette berline électrique a, au premier abord, fière allure. De quoi laisser présager une fiche technique à la hauteur de son design. Du moins, on l'espère.