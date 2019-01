D'après Elon Musk, la Tesla Roadster sera capable de « flotter » au-dessus du sol

Le Tesla Roadster : à l'aise sur routes et dans les airs ?

En effet, siest un habitué des annonces fracassantes et autres, il affirme sur Twitter que le futursera en mesure de voler, grâce à un «».Une annonce pour le moins étonnante, qui est, toujours selon Elon Musk, tout à fait sérieuse. Ce dernier confirme que le futurutilisera des propulseurs à gaz froid avec de l'air à ultra-haute pression, dérivés de SpaceX . À la base, ces propulseurs sont prévus pour augmenter l'accélération, la vitesse de pointe, mais aussi le freinage ou encore l'agilité du bolide.En réponse à un utilisateur sur Twitter, qui a posté un GIF représentant la DeLorean DMC-12 de, Elon Musk confirme que. Les réacteurs en question seront placés dans un caisson composite, à la place des deux sièges arrière. Ce « SpaceX Package » permettrait ainsi au Tesla Roadster de passer deRappelons que le futur Tesla Roadster est attendu pouren concessions. Le groupe américain propose d'ores et déjà de réserver le bolide, pour un prix de base deet un premier dépôt obligatoire de 50 000 dollars pour chaque réservation.Reste à savoir maintenant siou non...