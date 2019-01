CES 2019 - Continental dévoile un véhicule autonome muni de robots-chien-livreur de colis

© Continental AG

Des véhicules autonomes qui pourront assurer le transport de passagers et de marchandises

Les robots-chien, futur dernier maillon de la chaîne logistique de livraison ?

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

On peut fabriquer des pneus et réfléchir à des solutions autonomes. C'est ce quea tenu à prouver en présentant , en marge du CES de Las Vegas, un concept on ne peut plus original d'qui n'auraient qu'à se charger d'. L'innovation pourrait en ressortir grandie, et Brigitte Bardot rassurée.Pour révolutionner la livraison de colis, Continental veut mettre à contribution la(CUbE), son véhicule électrique sans conducteur, que l'équipementier allemand considère comme un transport de mobilité urbaine du premier ou du dernier kilomètre.Ce robot-taxi sera donc étendu à la livraison de marchandises de façon àet de permettre au véhicule de se substituer au transport de personnes en fonction de la demande, un concept que d'autres constructeurs, comme Mercedes, ont aussi dévoilé durant le CES.Continental mise grandement sur la livraison automatisée de marchandises. Et pour effectuer ces livraisons de colis, le véhicule embarquera un ou plusieurs, qui utiliseront le même portefeuille de technologies évolutives. Les robots canins auront en charge les derniers maillons de la chaîne logistique de livraison de colis et de marchandises.Pour l'heure, on ignore quand ces futurs robots à quatre pattes remueront la queue. Mais il est certain que, si tant est que notre société soit prête pour cela, il faudra s'armer d'une bonne dose de patience.