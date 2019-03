Siri en panne pour de nombreux utilisateurs en Europe ce dimanche

Siri en panne hier sur tous les appareils Apple de nombreux utilisateurs européens

Une semaine marquée par les pannes de serveurs

Sur le vieux continent,était plus défaillante que d'ordinaire, ces dernières heures. Ce dimanche 17 mars, de nombreux utilisateurs français, allemands, portugais ou encore néerlandais (liste non-exhaustive) ont massivement rapporté sur Twitter ne plus pouvoiravec l'assistante personnelle d'Apple. Cette dernière restait totalement inerte, apprend-on.Indisponible sur iPhone, iPad, Mac, mais aussi et surtout sur HomePod depuis la fin de matinée dans certaines régions, le service ne faisait mention d'aucun message d'erreur, note le média spécialisé. Pire, sur la page destinée au recensement en temps réel des défaillances de services Apple, Siri, impassible, demeurait dans le vert... mais à tort.Aux États-Unis, l'assistante personnelle d'Apple n'a par contre rencontré aucun problème ce week-end, lit-on. Testée par nos soins sur iPhone et Mac ce matin,après être restée, dans notre cas, complètement atone tout l'après-midi d'hier.Comme le rappelle 9to5Mac, cette défaillance européenne de Siri intervient aprèssubie par de nombreux services d'Apple ce jeudi. Photos, iWork, Find my Friends, entre autres, étaient ainsi indisponibles pendant de longues heures en fin de semaine dernière.Cette panne s'inscrivait elle-même dans le sillage de celle rencontrée par Facebook mercredi soir : la plus sévère à laquelle la plateforme a dû faire face depuis sa création, a-t-il été admis.