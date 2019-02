Un outil utilisé par Apple sur Instagram dévoilait les adresses mails des utilisateurs

Une faille qui expose les données des photographes amateurs

Un bug mineur, mais Apple préfère jouer la sécurité

Malgré sa communication très verrouillée,garde le contact avec ses clients sur les réseaux sociaux. La marque développe depuis plusieurs années une campagne appelée, qui met à l'honneur les plus beaux clichés pris à l'aide de ses smartphones et publiés sur. Un concours a été également organisé ces dernières semaines pour élirecapturée par un iPhone.Pour entrer en contact avec les photographes en herbe, Apple utilisait, une application qui lui permettait de leur envoyer automatiquement un formulaire afin d'exploiter légalement les photos pour ses publicités.Seulement,a été découverte dans le logiciel. Le site 9to5Mac a pu obtenir, en exploitant cette brèche de sécurité, les informations personnelles de certains des utilisateurs, dont l'adresse mail.Ce bug serait survenu suite àde l'API Facebook Graph. On ne sait pas si elle a été exploitée à des fins malveillantes, mais la chose parait peu probable, le nombre d'utilisateurs contactés par Apple restant relativement faible.Quoi qu'il en soit, la Pomme a décidé, dans les heures qui ont suivi la découverte de cette faille, de ne plus utiliser Exposure. L'éditeur du logiciel, la société Ignite,, mais Apple n'a pas indiqué si elle comptait le réutiliser une fois le problème résolu.Ces soucis de sécurité n'affecteront pas le bon déroulement du concours, qui s'est terminé le 7 février et dont le nom du gagnant est toujours en délibération.