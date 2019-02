Apple exige le retrait immédiat de Glassbox, l'outil capturant l'écran des iPhone

Un outil trop curieux qui récolte les données personnelles à l'insu des utilisateurs



Les développeurs ont 24H pour modifier le code de leurs applications



Source : TechCrunch

Il y a quelques jours, un article mettait en lumière le fonctionnement de l'outil, intégré dans certaines applications très utilisées sur l'App Store. Ce logiciel permet de prendre des captures d'écran et d'ainsi pister le parcours de navigation de l'utilisateur afin de mieux déterminer les problèmes d'interface rencontrés. Seulement Glassbox diffusait également des, censées être masquées avant l'envoi, comme des adresses postales ou des numéros de carte de crédit.Nous expliquons dans notre précédent article qu'Apple pourrait rapidement agir pour cesser ces pratiques. Et la décision ne s'est pas fait attendre. Dans un mail envoyé à TechCrunch, l'un des porte-paroles de la marque indique avoir demandé la modification immédiate des applications visées.Apple demande aux développeurs de supprimer l'outil Glassbox de leurs applications ou de mieux encadrer son utilisation, en indiquant clairement aux utilisateurs les informations capturées et envoyées et en exigeant leur. Apple a exigé des différents services qu'ils appliquent ces modifications dans les 24 heures suivant la demande sous peine dedéfinitif de leurs applications de l'App Store.», a ajouté le porte-parole.De son côté, Google n'a pas encore réagi. Les règles d'utilisation du Play Store interdisent la collecte d'personnelles sans l'accord explicite du client. Mais Glassbox fournit également une version de son outil pour les téléphones Android, et pourrait être probablement utilisé dans les mêmes applications que celles pointées du doigt sur l'App Store.