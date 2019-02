Plusieurs applications iPhone enregistrent l’écran de leurs utilisateurs à leur insu

Un outil répandu dans certaines applications très utilisées

Apple pourrait s'emparer du sujet pour mieux encadrer ces pratiques

Le site TechCrunch a mis à jour une pratique douteuse utilisée par plusieurs applications, dont certaines très populaires. Ces logiciels intègrent un outil appeléqui, sous couvert d'analyse de l'utilisation, prend et envoie desParmi les applications utilisant Glassbox, on retrouve Abercrombie & Fitch, hotels.com, Singapore Airlines ou encore Air Canada. Ces entreprises reçoivent régulièrement toutes les actions, les recherches ou lesde leur logiciel. Ils peuvent ainsi mieux comprendre la manière dont leurs clients utilisent leur plateforme et les axes d'amélioration à étudier.Les données sensibles comme les mots de passe, les adresses postales ou les numéros de carte de crédit sont censées, mais il a été révélé que de nombreuses captures d'écran ne bénéficient d'aucun anonymat.C'est le cas d'Air Canada, chez qui le site The App Analyst a récupéré des captures d'écran où. Quelques semaines plus tard, la compagnie aérienne avait informé ses clients d'une fuite de données personnelles touchant 20 000 comptes utilisateurs.Glassbox n'est pas le seul outil permettant de capturer l'écran à l'insu des utilisateurs. On peut citer également Appsee et UXCam, qui permettent à leurs clientset leurs habitudes de navigation.Aucune mention de cet enregistrement n'apparaît dans les conditions générales d'utilisation des applications. Connaissant l'engagement d'Apple dans(malgré quelques malencontreux accidents ), il est possible que l'entreprise prenne rapidement le problème à bras-le-corps et intervienne pour empêcher ce type d'outil de fonctionner dans les applications visées sans le consentement de l'utilisateur.