Vous recevez trop d'e-mails au travail, et cela nuit à votre efficacité (c'est une étude qui le dit)

Le constat de cette étude est sans appel : les notifications constantes reçues par les travailleurs dégradent la qualité du travail, car plus de 70 % des individus interrompent ce qu’ils font lorsqu'ils en reçoivent un. Sur les 144 e-mails reçus de manière hebdomadaire, plus de la moitié reçoit une réponse dans l'heure qui suit, et quasiment 10 % en moins de 5 minutes.