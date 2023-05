Sous couvert de pouvoir d'achat, les prospectus papier ne sont pas prêts de disparaître

Selon Eric Paumier, cette mutualisation aurait un second effet positif. En mettant en commun les catalogues, et en permettant de cibler plus directement les consommateurs potentiellement intéressés, son entreprise devrait permettre de réduire la consommation de papier. D'autant que, selon lui, ce format n'est pas aussi polluant que l'on pourrait le craindre, à condition de choisir les bonnes filières et de mettre en avant le recyclage. Cependant, au vu des préoccupations écologiques du moment, on peut se demander si 150 euros reste toujours aussi crédible.