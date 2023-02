France : la presse en ligne toujours plus lue, tandis que la presse papier...

L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) a publié cette semaine ses données sur la diffusion et la fréquentation des titres et sites des éditeurs de presse sur l'année 2022. En moyenne, chaque jour, 7,3 millions d'exemplaires de la presse française ont été diffusés l'an dernier, englobant les titres et sites grand public, professionnels et gratuits. L'an dernier, ce chiffre était de 8,1 millions. Les sites et applications de presse ont, eux, généré 72,6 millions de visites chaque jour.