Loi anti-fake news : le CSA livre ses recommandations pour les plateformes en ligne

Le CSA souhaite la mise en place d'un bouton de signalement sur les réseaux

Les plateformes devront rendre des comptes au CSA tous les ans

La loi du 22 décembre 2018, dite, est désormais entrée en vigueur. Celle-ci prévoit deen instaurant un devoir de coopération des différents opérateurs de plateforme en ligne dans le combat contre les fausses informations. Le texte octroie au(CSA) la capacité d'accompagner ces plateformes (Facebook, Twitter etc.) dans la mise en place d'actions en période électorale.Grâce à cette loi, le CSA a annoncé , jeudi 25 avril, avoir ouvert une consultation publique jusqu'au 10 mai prochain, destinée à recueillir les doléances des « parties prenantes » sur le projet de recommandation adopté.Parmi les recommandations faites par le gendarme de l'audiovisuel, on retrouve laqui soit à la fois accessible et lisible (comme un bouton apparent « Signaler un contenu »), la, la, ou encore laLe CSA souhaite égalementetsur la nature, l'origine, les modalités de diffusion des contenus et l'identité des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion des contenus d'information.Dans les faits, les plateformes devrontdans laquelle elles détailleront les modalités de chaque mesure prise. Dans le cas où un le Conseil s'aperçoit d'une manipulation ou d'une tentative de manipulation, celui-ci pourra demander toute information complémentaire aux plateformes.