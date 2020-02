Apple supprime l'app iOS de Shadow pour violation des règles de l'App Store

© Shadow

Shadow aurait enfreint les règles de bonne conduite de l'App Store



Apple rechigne à autoriser le jeu en streaming sur ses appareils



Source : 9to5Mac

Les règles de validation de l'App Store ont souvent fait vivre un cauchemar aux développeurs d'applications iOS.Apple applique une charte extrêmement stricte pour garantir à ses utilisateurs une expérience optimale et une sécurité de leurs informations personnelles. Cependant, il est parfois difficile de comprendre les raisons qui poussent le constructeur à sortir une application de son magasin.Shadow, le service français de Cloud computing, est aujourd'hui dans le viseur des équipes de validation d'Apple et a vu son application disparaître de l'App Store. Sont concernées les versions pour iPhone et iPad, mais aussi celle réservée à l'Apple TV.Le logiciel permettait d'accéder à ses jeux en ligne et de jouer depuis les appareils d'Apple aux titres PC installés sur sa machine à distance.Sur Reddit , un membre de l'équipe de développement de Shadow explique qu'Apple a procédé à ce retrait car le logiciel a enfreint, selon elle, une «» du guide de bonne conduite de l'App Store.Les développeurs sont en contact avec Apple pour résoudre le problème et soumettre une nouvelle version de l'application plus respectueuse des règles imposées par Apple.Quoiqu'il en soit, la Pomme reste très peu réceptive à la possibilité pour des éditeurs de proposer des services de jeu en streaming sur sa plateforme.Si Microsoft teste actuellement sans encombre son service xCloud sur iOS, Stadia ou encore GeForce Now ne sont toujours pas disponibles sur la plateforme. Steam Link a été également bannie un temps avant de réapparaître sur l'App Store.