Apple tente de retirer de la vente un livre dévoilant les coulisses de l'App Store

est écrit par Tom Sadowski, ancien responsable de l'App Store pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse entre 2014 et 2019. L'ouvrage, seulement disponible dans la langue de Goethe, explique le business des applications mobiles et l'auteur utilise son expérience chez Apple pour livrer quelques anecdotes et étayer son propos.Évidemment, Apple est furieuse, elle qui cultive le secret autour de ses produits et de ses pratiques, et a demandé à l'éditeur Murmann de cesser immédiatement la vente d', mais également de récupérer les exemplaires encore dans les rayons et de les détruire.Le constructeur américain a justifié sa décision dans un communiqué envoyé à nos confrères de The Verge, en expliquant que l'auteur a dévoilé des «» de très grande valeur pour l'entreprise.Apple se défend de toute censure et rappelle qu'elle promeut sur ses plateformes «». Mais elle ajoute également que «».Apple laisse entendre que c'est ce projet de livre qui l'a conduit à licencier Tom Sadowski en 2019. L'auteur confirme quant à lui avoir prévenu son employeur et lui a envoyé un exemplaire avant sa parution, pensant que son ouvrage ferait plus de bien que de mal à l'image de marque d'Apple.Pour le moment le livre reste disponible à la fois en version papier et numérique sur Amazon et chez les libraires. Il ne fait aucun doute qu'après une telle publicité, ses ventes vont décoller en flèche auprès des lecteurs passionnés de technologie.