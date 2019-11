Apple pourrait regrouper News+, TV+, Music et Arcade au sein d'un même abonnement

Quatre services, un seul abonnement

Les offres groupées ont la cote

Lire aussi :

Apple Card : la carte de crédit accusée de discrimination envers les femmes



Source : The Verge

Cela pourrait même arriver dès le début de l'année prochaine, selon une enquête de Bloomberg Pour le moment, les offres par souscription d'Apple regroupent quatre services : Apple News+ Apple Arcade et Apple Music . Chacun d'entre eux nécessite de souscrire à un abonnement.Dans son article, le média américain Bloomberg cite des «» et souligne que les partenariats entre Apple et les éditeurs de presse pour Apple News+ inclus une disposition légale en cas de futur forfait Apple.Ces informations ne sont pas vraiment inattendues et les rumeurs concernant unApple courent depuis un moment. Tim Cook, PDG de l'entreprise, s'était vu questionné début novembre sur la possibilité d'un pack Apple contenant même du hardware. Sans répondre frontalement, il n'avait pas répondu par la négative.Alors que les ventes d'iPhone stagnent , il pourrait s'agir d'une solution intéressante pour Apple qui, pour le moment, semble plus se concentrer sur l'extension de ses offres à plus de clients qu'à leur rentabilité propre.On pense évidemment au succès d' Amazon Prime , qui réunit 101 millions d'abonnés aux États-Unis seulement. L'offre Prime permet aussi d'augmenter les ventes sur le site d'e-commerce, enfermant les consommateurs dans son écosystème. Une stratégie dont pourrait s'inspirer Apple. Réponse en 2020.