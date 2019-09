Apple met ENFIN en ligne une version Web pour Apple Music (mais en bêta)

© Apple

Apple à la traîne sur la version Web d'Apple Music

Capture d'écran de l'interface de Apple Music Web

Via : Tech Crunch

Doté d'une interface directement inspirée de l'application dédiée Musique de macOS Catalina est disponible dès aujourd'hui en version bêta à cette adresse : beta.music.apple.com traîne des pieds pour faciliter l'accès à son service de streaming musical, et c'est un euphémisme. Un manque manifeste d'intérêt qui avait poussé — on s'en souvient — un fan à développer sa propre version Web du service . Version qui, depuis, n'est plus accessible.Dans tous les cas, les abonnés au service musical d'Apple peuvent donc. A priori, l'expérience offerte par ce client en bêta est au plus proche de ce que propose déjà l'application officielle sur smartphones.