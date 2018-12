Apple Music : un player web non-officiel fait son apparition

Une interface très inspirée de Spotify



La lecture d'un titre vous demandera de vous connecter à votre compte Apple. © Playapplemusic.com

Spotify, Deezer, Tidal : tous, et bien d'autres, disposent d'une alternative Web à l'application permettant de profiter de leurs services. Alors, en attendant querattrape son retard en la matière, un impatient a pris les devants en développant playapplemusic.com , un véritable lecteur Web accessible à tous les abonnés à la plateforme de streaming musical d'Apple.À défaut de reprendre la charte graphique drapée de blanc d'Apple Music, le redditeur NaveedGol semble s'être très largement inspiré de Spotify pour son interface. Très sombre, celle-ci présente dès l'ouverture du site les albums les plus populaires du moment et les playlists d'actualité.Il est possible desur le site, notamment pour mettre à l'épreuve le catalogue d'Apple Music, mais la lecture d'un titre ou d'un album nécessitera que vous rattachiez votre compte Apple Music à la plateforme.Une fois connecté, vous retrouverez bien évidemment vos playlists et titres enregistrés sur le site. En revanche,ou de réarranger les existantes. Un aspect « consultatif » qui se révèle finalement très limité, puisqu'il est également impossible de sauvegarder de nouveaux titres dans votre discothèque.Des fonctionnalités qui seront peut-être ajoutées prochainement par le développeur. Mais il est malheureusement plus probable qu'Apple voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une solution non-officielle pour accéder au catalogue d'Apple Music, et fasse donc fermer celle-ci sans plus de cérémonie.