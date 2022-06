Samsung Pay retirée des smartphones non Samsung ?

À l’heure actuelle, il est impossible d’affirmer s’il s’agit d’une décision de Samsung ou s’il est simplement question d’un malheureux bug. La deuxième option semble être la plus probable dans la mesure où le Coréen aurait sans doute averti ses utilisateurs avant d’entreprendre une telle démarche. Mais en réponse à de nombreuses sollicitations, le service client aurait déclaré que Samsung Pay ne fonctionnerait plus avec les appareils non Samsung. Il est tout de même rassurant de noter que même si les personnes concernées ne peuvent plus se connecter à l'application, elles peuvent en revanche toujours se connecter à leur compte.