Samsung Galaxy S22 : vous aussi, vous avez rencontré un souci lors de votre précommande ?

C’est un couac dont Samsung se serait sans doute bien passé. La campagne de précommande du Galaxy S22, le nouveau smartphone du constructeur sud-coréen, est vécue comme un cauchemar par de nombreux clients, dont certains crient au scandale, quand d’autres redoutent de perdre de l'argent. En cause ? Un message d’erreur après paiement et validation de la reprise de leur ancien smartphone, mais une somme tout de même débitée et l’absence de trace de la commande. Ce lundi, Samsung a réagi et communiqué sur l'incident.