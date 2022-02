Intel va racheter le fabricant de puces Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Et Tower Semiconductor ne peut qu'aider Intel en ce sens. L'entreprise fabrique aujourd'hui des semi-conducteurs et des circuits utilisés dans divers secteurs : l'automobile, l'électronique grand public, les équipements médicaux et industriels, mais aussi l'aérospatial et la défense. Dans ses usines, elles fabriquent des tranches de 150, 200 et 300 mm, qui ont d'ailleurs toutes connu une forte demande en 2021. L'entreprise possède la capacité de produire un minimum de 2 millions de wafers (les tranches de semi-conducteur) par an.