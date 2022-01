2021, l'année des semi-conducteurs : le secteur a progressé de plus de 25 % malgré les pénuries

C'est la mémoire qui reste le segment numéro 1 de l'industrie des semi-conducteurs. Elle a généré 42,1 milliards de dollars de revenus supplémentaires en 2021 par rapport à 2020 et représente 33,8 % de la croissance du secteur. À elle seule, la DRAM est à l'origine de 92,5 milliards de dollars de revenus, portée par la forte demande pour les ordinateurs et les serveurs.

Grâce à une croissance de 31,6 % Samsung devient numéro 1 du marché en 2021 avec 13 % de parts de marché, dépassant Intel (12,5 % de parts de marché), qui n'a pas profité de la conjoncture pour progresser avec une croissance quasi nulle de 0,5 %.

Leurs poursuivants sont loin, mais affichent des taux de croissance très élevés. SK Hynix monte sur la troisième marche du podium (6,2 % de part de marché et + 40,5 % entre 2020 et 2021), et suivent Micron Technology (4,9 % et +29,1 %) puis Qualcomm (4,6 % et + 52,3 %). Broadcom, MediaTek, Texas Instruments, NVIDIA et AMD complètent le Top 10.