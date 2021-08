Le marché du processeur pèserait 100 milliards de dollars en 2021

Plus importants encore, les chiffres ainsi présentés par IC Insights à l'aune des résultats sur les six premiers mois de l'année vont au-delà des prévisions réalisées en janvier dernier. Le cabinet estimait alors que l'augmentation se situerait sous la barre des 10 %, plutôt autour des 9 %.

Bien sûr, il ne s'agit que de prévisions, mais cette révision à la hausse est plutôt de bon augure pour les principaux acteurs du marché qui ne devaient d'ailleurs pas voir de retournement de la situation avant encore plusieurs années. Sur ses prévisions à mi-2021, IC Insights envisage une croissance soutenue jusqu'en 2025, au moins, où le volume total des ventes serait alors porté à 127,8 milliards de dollars.

Il est par ailleurs intéressant de noter qu'il n'y a pas de secteur « à la traîne » même si les SoC pour téléphones portables ont connu la plus formidable progression en 2021 avec une croissance de 34 % et un total de 35,7 milliards de dollars. De leur côté, les CPU pour PC et serveurs ont atteint 48,4 milliards de dollars avec, toutefois, une croissance plus faible de « seulement » 4 % sur un an, handicapée par d'importantes pénuries.