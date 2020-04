En réponse à l'Apple Card, Google travaillerait sur sa propre carte de débit

© TechCrunch

« Rivaliser avec Apple Pay »

© TechCrunch

Un aperçu des futurs services financiers de Google

© TechCrunch

Source : TechCrunch

Une fois lancée, celle-ci pourrait donner une nouvelle place à Google dans le domaine des transactions financières.La rumeur vient d'une série de photos obtenue par la rédaction du média, selon lequel «». La carte permettra de payer ses achats, mais pourra également se connecter à un compte Google Pay, autorisant alors d'autres fonctionnalités de gestion de compte : suivi des dépenses et du solde du compte bancaire associé, verrouillage de ce compte, etc.Josh Constine, de la rédaction dene cite pas directement sa source, affirmant simplement que celle-ci lui a fourni ces images et qu'«». L'enseigne n'a pas contesté les affirmations du média, répétant une ancienne déclaration dans laquelle elle affirme travailler à des partenariats avec les banques et les coopératives de crédit américaines «».La carte de débit n'a pas encore de nom, mais John Constine affirme que celle-ci comportera le nom de Google et celui de la banque partenaire. Elle devra permettre tout paiement dans un magasin physique, y compris les paiements sans contact, tandis qu'une version virtuelle sera également disponible sur smartphone.S'il est déjà possible de connecter une carte traditionnelle à un compte Google Pay , l'arrivée d'une nouvelle carte proprement signée Google pourrait donner une nouvelle place au géant américain dans le secteur des transactions financières. Les données issues des transactions pourraient être utilisées plus simplement et plus largement par le groupe, notamment à des fins de ciblage publicitaire., qui mentionne l'existence d'un menu permettant de «», imagine également des services associés dans les secteurs de l'immobilier, des conseils financiers, de l'assurance, des prêts...Si la rumeur se confirme, Google rejoindra de nouveau le secteur des cartes de débit après la carte associée au Google Wallet, stoppée en 2016. L'Apple Card a été lancée en août dernier et d'autres acteurs, comme eToro ou Uber y ont également leurs projets. Il faudra donc se faire une place.