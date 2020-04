Huawei dévoile une carte de paiement... qui n'est pas sans en rappeler une autre

© Huawei

« Quelques » similitudes avec Apple Card

Huawei Card uniquement pour la Chine

Source : Engadget

Hier, Huawei présentait officiellement ses nouveaux P40 et P40 Pro en Chine. Et Richard Yu, P.-D.G. de l'entreprise, en a profité pour lever le voile sur un nouveau service, à la fois physique et numérique, proposé aux utilisateurs du pays.Il s'agit d'une carte de paiement, logiquement baptisée Huawei Card. Alors vous vous posez certainement la question : le constructeur chinois a-t-il copié la marque à la pomme et son Apple Card ? Rien à voir : la Huawei Card est noire, alors que l'Apple Card est blanche !Blague à part, il n'est pas évident de jouer aux sept différences entre les deux. Premièrement, la carte de crédit de la firme chinoise sera associée au service de paiement de la marque : Huawei Pay. Oui, de la même façon qu'Apple Card est étroitement liée à Apple Pay ... Et si l'entreprise de Tim Cook avait dû nouer un partenariat avec la banque Goldman Sachs pour lancer son produit, celle de Richard Yu s'est alliée à UnionPay, qui regroupe les institutions bancaires majeures du pays.Par ailleurs, à l'instar de sa concurrente, Huawei Card prévoit un système de, sans en préciser pour l'heure les contours. Pour rappel, les utilisateurs américains de l'Apple Card se voient reverser 1 à 3 % de tous leurs achats effectués par ce moyen, les sommes étant stockées dans leur Apple Wallet.Mais Huawei a prévu d'autres arguments pour séduire les consommateurs chinois. Ainsi, ceux-ci seront exemptés de frais la première année, et même la deuxième, s'ils ont dépensé suffisamment d'argent via sa solution de paiement mobile. De plus, l'entreprise tient à rassurer ses clients : leurs données bancaires resteront en local sur leur téléphone et ne transiteront donc pas sur des serveurs distants. Enfin, la société promet quelques avantages supplémentaires, notamment lors des voyages ou via des promotions exclusives.Enfin, dernier point commun entre Apple Card et Huawei Card : les deux ne sont pour l'instant disponibles que sur leur marché domestique. Richard Yu n'a toutefois pas révélé de date de sortie officielle de son dispositif en Chine. Quoi qu'il en soit, aucune des deux cartes ne devrait prochainement faire son apparition en France, où le système bancaire diffère radicalement.