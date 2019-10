Uber se lance dans les services financiers avec des cartes de débit et de crédit

© Uber

Les chauffeurs suivront leurs revenus en temps réel

Une carte de débit qui vient chatouiller les néobanques

Le groupe américain a officialisé la création d'une nouvelle division, Uber Money, dont l'activité principale sera la gestion de services financiers. La firme propose ainsi un portefeuille numérique accompagné d'une carte de débit et d'une carte de crédit améliorée. L'idée d'Uber est, dans un premier temps, d'ouvrir un compte bancaire mobile à ses 4 millions de chauffeurs, afin qu'ils puissent instantanément recevoir le montant dû après chaque trajet.Consciente de l'émergence et de la menace que certains concurrents peuvent représenter à son égard, Uber, qui a franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, pense qu'en développant un véritable écosystème financier dédié à ses conducteurs sur quatre ou deux roues, ces derniers ne seront plus tentés de rompre leur collaboration. La fidélisation semble être devenue le nouveau moteur de l'entreprise.Le fait d'être payé immédiatement pourrait aider. Jusqu'à maintenant, les chauffeurs étaient soumis au versement hebdomadaire. Désormais, ils verront leurs revenus en temps réel sur leur compte Uber Money. Et cela est aussi valable pour les coursiers d'Uber Eats.L'application utilisée par les chauffeurs, Uber Driver, comportera une nouvelle offre, baptisée Wallet, qui fait office de portefeuille numérique et via laquelle ils pourront suivre l'historique de leurs revenus et dépenses, mais aussi effectuer des virements d'un compte bancaire à un autre.Le symbole de cette nouvelle annonce d'Uber est sans aucun doute le déploiement (d'abord aux États-Unis et sur quelques rares marchés, où elle est testée) d'une carte de débit. Dotée d'un service de paiement instantané sans frais, elle est destinée à être disponible à l'international. «», a indiqué Peter Hazlehurst, qui a pris la tête de la division Uber Money.Peut-on affirmer qu'Uber veut se faire une place sur le marché des néobanques ? Si ce n'est pas le discours officiel, le déguisement est tout de même assez ressemblant. Au niveau des avantages offerts via cette carte de crédit, la société propose un découvert sans frais de 100 dollars, censé permettre aux chauffeurs de passer à la pompe avant d'attaquer leur journée, sans crainte supplémentaire de devoir souscrire à un prêt sur salaire au taux élevé.Contrairement aux néobanques, Uber pourrait bénéficier, à terme d'un avantage de taille : sa notoriété. Il sera intéressant de suivre son parcours sur ce marché.