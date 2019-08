Expédition neutre en carbone, recyclage... Google s'engage pour la durabilité

© Google

Des livraisons neutres en carbone d'ici l'année prochaine

Google dévoile sa nouvelle politique verte basée sur l'économie circulaire



Du plastique recyclé post-consommation déjà utilisé dans certains produits Nest

Source : Blog Google

Argument marketing et/ou prise de conscience des enjeux écologiques et environnementaux,a quoi qu'il en soit décidé de relever les défis de la durabilité et des'agissant de la fabrication et des livraisons de sa branche hardware, comprenant les téléphones portables Pixel, les enceintes connectées Google Home et les appareils domotiques de sa filiale Nest Google a indiqué les contours de son double engagement, le 5 août sur son blog. La firme de Moutain View promet que la totalité des produits dits « Made by Google », ceux précédemment cités,Mieux encore, le géant s'engage à ce queLa société Google est déjà parvenue à diminuer ses émissions de carbone liées aux expéditions de marchandises. Le Nest Prower Project, lancé récemment, promet de fournir à plus d'un million de familles dans le besoin un thermostat Nest, d'ici 2023, afin d'aider les foyers qui ont du mal à boucler les fins de mois à économiser de l'énergie et à diminuer leur facture énergétique.Google a également entrepris des efforts en matière de recyclage depuis un certain temps, puisque. «», a déclaré Anna Meegan, responsable de la durabilité chez Google.