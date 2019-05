Google Nest pourrait révolutionner la smart home mais se heurte à la vie privée

Michael Vi / Shutterstock.com

Une gamme Nest toujours plus intégrée et interconnectée

Google Nest veut rassurer avec ses nouveaux engagements de confidentialité

Source : Engadget.

Comme Facebook, Google a fait du « privé » un thème pour le moins majeur lors de sa. Et pour cause, alors que la firme d'Alphabet Inc. a décidé d'intégrer l'ensemble de ses produits « Home » sous une gammeflambant-neuve, elle en a profité pour mettre en avant une nouvelle politique de confidentialité pour rassurer ses utilisateurs. Une mesure d'autant plus indispensable que certains de ses objets connectés sont désormais équipés de capteurs, voire de caméras.Poudre aux yeux ou mea culpa ? Google a annoncé une série de mesures pour transformer ses produits Home, aussi bien dans la forme que dans le fond.Dans la forme, cure de jeunesse pour l'identité de marque qui intègre tous les objets connectés sous la gamme Nest. Dans le fond, cette mutualisation implique une intégration plus poussée des données de l'utilisateur comme à travers une synchronisation avec son profil Google par exemple, ou avec ses données domestiques comme la consommation d'énergie ou les données des caméras de sécurité. Mais, rapporte le Financial Times , «». Rishi Chandra, vice-président et président exécutif de Google Home et des produits Nest, a hâtivement ajouté «».La grande innovation de ces produits Nest est l'annonce du «», une fonctionnalité basée sur la reconnaissance faciale permettant «» : messages, événements sur leur agenda, vidéos, musiques, etc. Mais pour ne pas trahir la confiance de ses usagers, cette fonctionnalité devra être activée manuellement.Google a aussi annoncé qu'une lumière sera affichée sur Home Max pour indiquer quand la caméra sera en marche ou non. Une mesure qui tente de se racheter de «» qu'avait faite Google en oubliant d'informer ses clients de la présence d'un microphone secret dans Nest Secure.Plus largement, la firme a mis en avant de nouveaux engagements de confidentialité qui incluent une «», ainsi qu'une «». Mais ces engagements ne concernent que les objets connectés synchronisés à un compte Google...