Google affirme être prêt à s'acquitter d'une taxe sur ses revenus publicitaires en France

Google tend vers l'ouverture, mais veut plus d'informations

Un gouffre entre ce que déclare Google en France et ce que l'entreprise gagne réellement

Cela fait plusieurs mois que le dossier sur la(Google, Apple, Facebook et Amazon) est sur la table, sans que, pour autant, une mesure n'ait encore été adoptée. Mais depuis quelques jours, les choses se bousculent. Alors que les membres de l'UE ne parviennent pas à se mettre d'accord - la faute à quelques opposants ou réticents, comme l'Irlande, la Suède ou le Luxembourg -a fait poindre la menace d'une taxe nationale sur les géants du numérique. Le ministre français de l'Économie et des Finances a visiblement été entendu,se disant prêt à payer la taxe que la France veut mettre en place.À l'occasion d'une rencontre avec l'Association des journalistes économiques et financiers le 12 décembre, le directeur général de Google France Sébastien Missoffe a déclaré que le géant américain, donnant donc un écho tout particulier aux récents propos tenus par Bruno Le Maire.Le dirigeant a tout de même tenu à tempérer légèrement ses propos, en affirmant qu'il «». Sur le dernier exercice, Google France a déclaréde chiffre d'affaires et payé, aux finances publiques françaises, 14 millions d'euros d'impôt sur les sociétés.En réalité, les recettes de Google en France tourneraient autour desur la période, comme le prétendent les estimations du Syndicat des Régies Internet (SRI). Pour justifierentre la version officielle et l'officieuse, rappelons que Google facture certains services, comme l'Irlande, où la fiscalité est bien plus avantageuse. Et on ignore, pour l'heure, quelles recettes seront prises en compte dans la potentielle taxe française.Le 4 décembre dernier, la France et l'Allemagne ont dessiné les contours d'un accord autour d'une taxation des géants du numérique à hauteur de 3 % de leur chiffre d'affaires sur les ventes de publicités en ligne. Mais le brouillard ne s'est pas encore dissipé, loin de là.