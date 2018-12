Google choisit l’Irlande pour traiter ses données européennes (juste pour le RGPD ?)

Une plus grande conformité avec le RGPD

L'Irlande sait convaincre les géants de la tech

C'est par le biais d'un billet de blog que Google a expliqué les changements à venir, qui entreront en vigueur à partir du 22 janvier 2019.À partir de cette date,, entité de l'entreprise basée à Dublin, constituera donc leofficiel pour tout l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse. Jusqu'alors, le moteur de recherche, Gmail, ou encore Google Maps, étaient en effet proposés par une division américaine de la maison-mère Alphabet.De plus, Google Irlande sera à présentdes utilisateurs européens. Ce sera donc à cette entité de répondre aux demandes des individus au sujet de leurs informations personnelles, de s'assurer de la conformité avec les lois en vigueur, telles que le, et de faciliter la collaboration avec les autorités européennes.Au-delà de ces bonnes raisons, le choix de l'Irlande n'est certainement pas dû au hasard. C'est déjà dans ce pays que Google avait décidé d'implanter son siège européen. Sans doute pour des questions d'absence de barrière de la langue...Mais l'entreprise américaine ne serait-elle pas également attirée par la? En renforçant ainsi ses activités à Dublin, la société espère peut-être continuer à profiter d'un taux d'imposition sur les bénéfices de 12,5 %, un des plus faibles d'Europe. Par ailleurs, l'Irlande figure étrangement parmi les plus farouches opposants à la taxe européenne des GAFA . Probablement une coïncidence.