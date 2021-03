Google contribue au Fonds européen pour les médias et l'information à hauteur de 25 millions d'euros

Tout cet écosystème devra soutenir le développement d'initiatives et d'outils mis en place pour renforcer la culture numérique et procéder à une meilleure vérification des faits et informations dans les médias (fact-checking). Les idées gagnantes seront sélectionnées par divers comités indépendants garnis d'experts industriels et universitaires, sans aucune intervention de Google, qui se cantonne donc à un simple soutien financier. Des bourses individuelles seront aussi accordées à des étudiants, universitaires et chercheurs qui étudient ou travaillent sur ces thématiques.