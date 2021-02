Microsoft, Adobe, ARM, Intel, la BBC et Truepic s'unissent contre les fake news

La confiance en ligne est devenue, pour beaucoup, une cause majeure visant à rapprocher les clients ou lecteurs des acteurs technologies et des médias sur le Web. Avec les fake news dans le viseur, six entreprises, à savoir Adobe, ARM, BBC, Intel, Microsoft et Truepic, ont annoncé lundi 22 février avoir formé une alliance, une coalition baptisée Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), sous l'égide de la Joint Development Foundation, une organisation à but non lucratif. Le projet tentera d'endiguer la désinformation en proposant ses propres solutions.