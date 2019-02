Pour Apple, la chute de ses revenus résulte de... la censure des jeux vidéo en Chine

Apple touchée par la censure des jeux vidéo, Tencent aussi

Il y a quelques jours,a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre 2018, avec une mauvaise nouvelle :sur un an. Pour la firme de Tim Cook, la justification de cette chute serait toute trouvée. Elle ne résulterait pas uniquement du ralentissement économique de la Chine, mais aussi deiOS dans le pays.Si l'interdiction des jeux vidéo semble peu à peu être levée en Chine, Luca Maestri, Responsable financier d'Apple, estime selon des propos rapportés par The Verge, que «».L'App Store, dont les revenus restent colossaux , est un fer de lance pour Apple en Chine. Or, pendant plusieurs mois,, ce qui empêchait toute distribution au public. En décembre, la Chine a enfin lâché du lest et approuvé 80 nouveaux titres.Apple n'a pas été la seule entreprise à souffrir des restrictions., le géant local du jeu vidéo, aurait perdu plus d'1,5 milliard de dollars. Il reste cependant difficile d'affirmer avec exactitude que l'interdiction a renforcé la chute des ventes de l'iPhone , et donc la sollicitation moindre des services iOS, d'autant plus que la firme de Cupertino communique désormais ses chiffres au compte-gouttes.