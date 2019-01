iPhone XI : une fuite révélerait des informations sur son écran, sa batterie et ses coloris

Ecran Super Retina

Quatre coloris au choix

Quelque que soit la fuite, la prudence est de mise. Car Apple, dont le calendrier mise généralement sur le mois de septembre pour dévoiler ses nouveaux iPhone, a largement le temps de modifier ses plans et prototypes en cours de développement. C'est pourquoi les informations publiées par le site Compare Raja , auteur de diversen collaboration avec OnLeaks, sont à prendre avec des pincettes.Le média, citant une source industrielle fiable, croit ainsi connaître une partie des caractéristiques de l'un des modèles de l'iPhone XI : celui-ci serait ainsi équipé d'un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces. Ajoutez à cela une imposante batterie de 4000 mAh, comme le laissaient déjà penser des rumeurs mises en ligne sur le site Weibo mi-janvier 2019 . La marque à la pomme pourrait également se laisser séduire - enfin - par de l'USB-C.Compare Raja s'attarde également sur le panel de coloris sélectionné par la firme de Cupertino : bleu, doré, gris et argent, alors qu'une certification IP68 offrirait une bonne étanchéité à l'appareil mobile. Autant d'éléments d'information susceptibles d'évoluer avec le temps, et dont la fiabilité n'atteint, de toute évidence, pas les 100 %. A l'image des premiers rendus visuels de l'iPhone XI que le monde entier a découvert il y a quelques semaines.