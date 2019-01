iPhone XI : une fuite donne des détails sur la batterie et l'écran

Quelques infos avant le grand déballage de septembre

L'autonomie et la photo, les nouvelles priorités d'Apple ?

C'est au site Weibo (traduit par iPhone Addict ) que nous devons ces nouvelles rumeurs. Inutile de préciser qu'il est impossible de vérifier la véracité de ces informations et qu'il faut donc les prendre avec des pincettes.ne dévoilera ses futurs smartphones qu'en septembre prochain à l'occasion d'une conférence, le design comme les composants internes ont donc encore le temps d'être modifiés. Cependant, si ces bruits de couloir venaient à se vérifier, le prochainaurait de gros arguments à faire valoir.Ainsi, cet hypothétiqueaurait une meilleure autonomie grâce à une batterie 4000 mAh . Il serait compatible avec la recharge sans fil bien plus rapide puisque cette dernière atteindrait les 15 watts. Pour ce qui est de l'écran, il pourrait atteindre les 120 Hz. Rien n'a été annoncé au sujet de sa taille ou de sa définition. Pour ce qui est de l'appareil photo, des concepts datant de début janvier laissaient penser qu'un triple capteur serait de la partie à l'arrière du smartphone. Parmi les trois capteurs, les rumeurs évoquent un super grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif avec zoom x3.pourrait donc décider de tout miser sur une autonomie optimale et sur la qualité des photos pour sa gamme d'iPhone 2019. Nous allons maintenant devoir patienter jusqu'en septembre pour vérifier si ces rumeurs sont dans le vrai ou bien à côté de la plaque.