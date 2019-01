Apple : un autre design de prototype d'iPhone XI fuite, relativement différent du premier

Capteur photo à l'horizontale

Deux hypothèses envisageables

La prochaine conférence d'Apple est certes prévue en septembre prochain, soit dans huit mois environ, mais cela n'empêche pas les premières fuites au sujet de sa nouvelle génération d'iPhone d'apparaître sur le net. Il y a un peu plus d'une semaine, un prototype d'iPhone XI faisait ainsi le tour du web , laissant présager la présence de trois capteurs photo arrière placés dans un module de forme carré, à l'image du Huawei Mate 20 Pro.Et voilà maintenant qu'un autre, signé une fois de plus OnLeaks , puis publié par Compare Raja , lève le voile sur des rendus visuels pour le moins différents des premiers. A noter que les images ont été réalisées en 3D à partir de plans industriels, bien que les produits puissent subir des évolutions au cours de leur conception, et arborer un look différent au moment de leur commercialisation.Mais rentrons désormais dans le vif du sujet. En premier lieu, la disposition des trois appareils photo présents au dos du terminal change radicalement : à l'horizontale. Un flash s'enroule d'ailleurs autour du capteur central. A l'avant, difficile de ne pas mentionner l'encoche située sur le front du téléphone. Cette dite encoche se veut cependant plus petite que celle de l'iPhone X.A savoir maintenant quel modèle présenté par OnLeaks sera le bon. Compare Raja a établi deux hypothèses plausibles : les deux prototypes composeront le catalogue d'Apple en tant que produit distinct (iPhone XI et iPhone XI Max, à titre d'exemple), ou l'un des deux appareils disparaîtra tout bonnement des plans de la marque à la pomme, qui en conservera alors un seul et unique. Les paris sont lancés.