Quand Apple utilise 32 iPhone XR pour une vidéo expérimentale (et promotionnelle)

Plateforme circulaire en 360 degrés

Découvrez les coulisses du tournage

Apple n'en est pas à son premier coup d'essai. Après une première vidéo expérimentale mettant en exergue les performances photos de l'iPhone XS ( Shot on iPhone XS - Experiments in 4K, Slo-mo, and Time-lapse - Apple ) et publiée en septembre 2018, la multinationale californienne a remis le couvert pour cette fois-ci vanter les mérites de son iPhone XR, par le biais d'un nouveau contenu mis en ligne sur sa page YouTube.Si la démarche ne s'inscrit pas dans une stratégie publicitaire, le résultat final, bien que réussi, tend à promouvoir le produit du groupe américain. Pour ce faire, le duo Donghoon Jun et James Thornton a réquisitionné 32 iPhone XR, tous placés sur une plateforme circulaire de sorte à capturer chaque instant en 360 degrés. Côté logiciel, les applications ProCamera et ProCam 6 ont été privilégiées par le binôme., du nom de la vidéo, repose sur de la manipulation de divers matériaux mêlés à des éléments naturels comme l'eau et le feu. Du slime dégoulinant d'une grille peut également être aperçue, tout comme des bulles de fumée aussi hypnotisantes qu'éphémères. Admettons-le : ce projet reste une réussite sur le plan visuel.Pour mieux se rendre compte du travail abattu, une seconde vidéo ditenous dévoile les coulisses de ce tournage un peu particulier. L'occasion de découvrir le large dispositif mis en place par l'équipe de vidéastes.