Avis disciplinaires : mais que s'est-il passé dans cet entrepôt Amazon ?

Les documents internes témoignent des mesures très régulières des performances des employés faites par Amazon, qui étudiait leurs activités dans les moindres détails et pouvait même réprimander les salariés se trouvant juste un tout petit peu en deçà des attentes. Gerald Bryson a par exemple appris qu'il serait renvoyé de l'entrepôt de Staten Island (New York), l'un des plus grands d'Amazon, s'il se trompait six fois ou plus en une année dans le comptage des produits.