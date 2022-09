Qu'est-ce que Stancer, "la révolution du paiement" selon Iliad (Free) ?

En ce qui concerne l'activité de Stancer, l'entreprise indique dans sa biographique Twitter « aider les entreprises à grandir grâce à des solutions de paiement simples, accessibles et transparentes ». En fouinant sur LinkedIn, on apprend que Stancer dit se spécialiser dans la solution de paiement, dans le paiement en ligne et dans le paiement en magasin et e-commerce. Un Square à la française ? Peut-être bien.