E-commerce : bientôt une taxe au kilomètre pour la livraison ?

Les géants du e-commerce dans le viseur

Des exonérations pour les PME

Source : FEVAD.

Modifié le 11/06/2018 à 09h35

La proposition de loi n°460, nomméerisque de faire grincer bien des dents. Dévoilée le 22 mai, elle comporte un article - le n°27 - qui vise à taxer au kilomètre les livraisons pour les produits achetés sur internet.L'article susnommé, s'il ne donne pas de nom précis, ne laisse planer aucun doute quant à ses cibles : les géants du e-commerce comme Amazon ou Rakuten (ex PriceMinister). Ces entreprises basées à l'étranger n'ont que peu de bâtiments sur le sol français et pratiquent des prix très bas pour leurs livraisons. La problématique est double : ils paient peu de taxes foncières et augmentent la pollution avec de nombreux transporteurs en permanence sur les routes.La taxation est-elle une solution ? C'est du moins ce que semblent croire les rapporteurs à l'origine de la proposition de loi. Ils souhaitent ainsi que les livraisons soient taxées à 0,50€/km avec un minimum forfaitaire de 3€. A titre d'exemple, un trajet Paris-Marseille serait taxé à hauteur de 386€. Une somme élevée censée inciter les e-commerçants à développer des filiales plus proches de leurs clients, comme despiétons.Le texte semble viser avant tout les grands géants du e-commerce. Ainsi, les e-commerçants utilisant des moyens de transports non consommateurs d'énergies fossiles ou avec un chiffre d'affaire n'excédant par 50 millions d'euros seront exonérés. Les producteurs livrant leurs produits dans un circuit court seront eux aussi dispensés de cette lourde taxe.Si elle est votée, on peut néanmoins se demander à qui profitera réellement cette loi. Il ne fait pas de doute que les e-commerces les plus gros compenseront les coûts en augmentant leurs tarifs, pénalisant ainsi les consommateurs qui optent régulièrement pour l'achat sur internet.Inquiète des retombées sur le marché français, la Fevad - Fédération du e-commerce et de la vente à distance - a demandé le retrait de cette mesure