PlayStation Classic, débits Netflix, Mars One, Apple : les actus tech' de la semaine

Surprise (non) : voitures électriques et basses températures ne font pas bon ménage

La PlayStation Classic a fait un flop à 100$... elle est désormais en vente au rabais

Cybersécurité : la Russie envisage de « débrancher » Internet pour procéder à un test

Débits Netflix en France : tous les opérateurs en baisse... sauf SFR

Mars One : la colonisation n'aura pas lieu, la faillite oui (et en fait, non)

Voici les 11 pays où les développeurs gagnent le plus d'argent

Apple : les ventes en chute libre en Chine face à un Huawei solide

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.L' organisation à but non-lucratif au service des automobilistes nommée AAA a effectué une batterie de tests aux commandes de cinq voitures électriques de marques différentes, le tout dans des conditions climatiques extrêmes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les véhicules électriques perdent une importante part de leur autonomie lorsque les températures extérieures atteignent les -6 °C. Pour découvrir l'ensemble des résultats - pas si surprenants que ça -, rendez-vous sur cet article complet Faire renaître de ses cendres une console rétro, c'est bien. Mais faire renaître de ses cendres une console rétro qui rencontre son public, c'est mieux. Malheureusement pour le constructeur japonais Sony, ce n'est pas vraiment le cas : sade l'époque, de nouveau introduite sur le marché cet hiver, s'avère être un flop, la faute, notamment, à une grille tarifaire trop onéreuse. C'est pourquoi son prix a chuté de manière considérable ces dernières semaines Dans le but de tester ses cyberdéfenses, la Russie envisagerait de se déconnecter du réseau mondial . Cette expérimentation interviendrait dans le cadre du plan d'indépendance du Net mis en place par le Kremlin, dont l'objectif serait de garantir un accès à internet, grâce aux fournisseurs locaux, en cas d'attaques étrangères. Pour ce faire, des ajustements techniques sont nécessaires et en cours de développement.Tous les mois, la plateforme de SVOD Netflix publie les résultats de la vitesse de ses flux. Et janvier 2019 ne déroge pas à la règle. L'occasion de découvrir la vitesse moyenne d'accès à ses services aux heures de grande audience pour chaque FAI français. Au bout du compte, SFR enregistre les meilleurs résultats avec une vitesse mesurée à 3,93 Mb/s. Pour le reste du classement, n'hésitez pas à jeter un œil à notre article dédié Une semaine à rebondissements pour l'entreprise hollandaise Mars One. Celle qui avait comme ambitieux projet d'établir une base martienne dans la prochaine décennie a officiellement déclaré en faillite sa filiale à but lucratif Mars One Ventures . Mais son fondateur, en la personne de Bas Lansdorp, a assuré le lendemain de la liquidation judiciaire avoir trouvé un investisseur susceptible d'éponger sa dette . La saga se poursuit, les rêves martiens également.Dans quels pays les développeurs gagnent-ils le mieux leur vie ? A cette question, laCodinGame vous livre ses réponses par le biais d'une étude menée auprès de 9034 développeurs du monde entier. Onze pays composent le classement établi, dont la France, huitième avec un salaire annuel de 47 162 euros. Les Etats-Unis trustent quant à eux la première place grâce à une rémunération annuelle tutoyant les 88 583 euros annuels. Découvrez le classement complet ici C'est la soupe à la grimace pour Apple, dont les chiffres de ventes de smartphones, en Chine, ont dégringolé de 20 % en 2018 . Plusieurs réponses justifient cette chute : en premier lieu, la montée en puissance de l'entreprise chinoise Huawei, dont les produits bénéficient d'une solidarité nationale par le peuple chinois. Le prix très onéreux des nouveaux appareils de la marque à la pomme ne l'aident pas non plus.