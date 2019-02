Cybersécurité : la Russie envisage de "débrancher" Internet pour procéder à un test

Les FAI russes doivent être en capacité de réagir en cas d'assaut

Des points de routage situés en Russie pour permettre un fonctionnement autonome

La Russie veut écarter la menace de l'OTAN

En 2019, la cybersécurité est en enjeu majeur pour toute puissance mondiale. Voilà pourquoi laenvisage dele temps d'un test expérimental de ses cyberdéfenses. Les données échangées durant l'opération entre citoyens et organisations russes resteront à l'intérieur du pays, et ne transiteront pas via des ports et serveurs internationaux.Le test, qui devrait avoir lieu avant le 1er avril 2019 selon la BBC, entre dans le cadre duque le Kremlin veut mettre en place. Le projet de loi, présenté l'an dernier et soutenu par Vladimir Poutine, requiert des modifications techniques qui sont nécessaires pour que le gouvernement puisse maîtriser son espace internet.Le projet demande aux fournisseurs d'accès à Internet locaux dede puissances étrangères visant à l'isoler, en le mettant hors ligne. Le texte prévoit ainsi que la Russie érige sa propre version du système d'adresse du réseau, appelé DNS, de façon à pouvoir. Aujourd'hui, 12 organisations supervisent les serveurs racine du DNS et aucune d'entre elle ne se trouverait en Russie.Le test prévu est censé permettre aux FAI deet situé sur son territoire. Cela implique que les données échangées entre Russes atteindront leur destination et que celles destinées à des ordinateurs situés en dehors du pays seront supprimées.Si les fournisseurs d'accès locaux soutiennent les objectifs du projet du loi, certains craignent que la méthode n'entraîne une perturbation majeure du trafic internet russe. Le gouvernement a donc versé de l'argent supplémentaire aux FAI pour leur permettre de modifier leur infrastructure, dans le but que le test soit un succès.Tout comme l'Iran et la Corée du Nord, la Russie est accusée d'avoir mené des attaques informatiques . Les pays de l'OTAN ont ainsi annoncé à plusieurs reprises réfléchir à une réponse ferme en matière de cyberattaque et menacent de sanctionner le pays des tsars pour de potentielles ingérences en ligne, dont la Russie est accusée d'être l'instigatrice.En 2017, les autorités russes avaient annoncé. Le système ressemble à celui mis en place en Chine, où l'on tente d'éliminer le trafic interdit en ayant un contrôle de ses points de routage. C'est ce que veut faire la Russie, en utilisant des filtres sur certains mots-clés et sites en ligne, ou en redirigeant le trafic.