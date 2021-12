Elon Musk annonce qu'il va payer des impôts records en 2021

La fortune d'Elon Musk est estimée à 244 milliards de dollars. S'il a fait tout un spectacle de la vente de ses actions Tesla, il aurait de toute manières été contraint de payer des impôts pour exercer ses droits sur des stock options obtenues en 2012 et qui allaient expirer à l'été 2022. En les écoulant maintenant, il évite une possible taxation plus forte l'année prochaine, si une loi portée par les Démocrates venait à être adoptée.