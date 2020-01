Pour la première fois, des cookies ont été cuits dans l'espace (et c'est beaucoup trop long ainsi)

© Shutterstock

Pour une poignée de cookies

Bon pour le moral

La cuisson, qui prendrait une vingtaine de minutes sur Terre a demandé plus de deux heures sur l'ISS. Un temps six fois plus long que les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer. L'expérience peut prêter à sourire, mais pourrait avoir son importance lors des missions futures.La cuisson a été effectuée le mois dernier, à l'occasion de Noël, comme l'a montré le tweet de l'astronaute Christina Koch le 26 décembre dernier, mais les résultats de l'expérience viennent seulement d'être publiés.Une première expérience a tenté de faire cuire des cookies pendant 25 minutes dans un four porté à 149 °C (300 °F). Ceux-ci ont montré une cuisson largement inachevée. Deux autres tentatives ont ensuite été réalisées, avec un temps de cuisson doublée : la cuisson, si elle s'est révélée meilleure, n'était pas encore suffisante. Ce n'est qu'au quatrième essai, avec une durée de cuisson d'environ 130 minutes et un four porté à sa chaleur maximale (163 °C, 325 °F) que les cookies ont affiché une cuisson satisfaisante. L'astronaute italien Luca Parmitano, qui a dirigé l'expérience, a déclaré par radio et en temps réel : «».Les scientifiques de l'entreprise Nanoracks s'attendaient effectivement à une différence dans le temps de cuisson, mais pas à un tel écart. Nanoracks, une société proche du centre spatial Johnson de la NASA, a réalisé le four expérimental baptisé « Zero G Oven » qui a servi à la cuisson des pâtisseries. L'une de ses dirigeantes, Mary Murphy a déclaré qu' «». Elle ajoute : «».Ces cookies n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Personne ne sait encore quel goût ils ont, ni même s'ils sont comestibles. Dès leur sortie du four, ils ont été scellés, congelés et envoyés sur Terre il y a deux semaines via une capsule de SpaceX. Actuellement, ils se trouvent dans un laboratoire de la région de Houston, où les chercheurs les analyseront. Même s'ils sont bons, pas question de les manger : l'un d'entre eux au moins sera exposé au Musée de l'Air et de l'Espace de la Smithonian Institution.La réalisation de pâtisseries dans l'espace pourrait avoir un impact insoupçonné. La pâte à biscuit a été fournie par la chaîne hôtelière DoubleTree by Hilton : il s'agit de la même pâte que celle utilisée par le groupe pour les cookies donnés lors de ses réceptions. Mike Massimino, ancien astronaute de la NASA et désormais porte-parole de la chaîne, a déclaré : «».Les astronautes se nourrissent effectivement d'aliments déshydratés ou préparés, et la préparation d'un plat « traditionnel » pourrait avoir un impact réel sur le moral des personnes s'engageant sur les futures missions sur la Lune et sur Mars.