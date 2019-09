ISS : pour la première fois, on a fabriqué du ciment dans l'espace

L'astronaute Alexander Gerst travaillant sur la formation du ciment dans l'espace. Crédit : NASA

Une protection potentielle dans l'espace

Les deux images montrent la différence de porosité entre le ciment fabriqué dans l'espace (en haut) et celui fabriqué sur Terre (en bas). Crédit NASA

Un béton poreux

D'après les scientifiques, le béton qui en résulterait pourrait être l'une des clés de la création d'habitats et de la protection des humains dans l'espace.C'est une composition que beaucoup de personnes connaissent : pour fabriquer du, il faut du sable, du gravier et de l'eau. Mais il faut également du ciment, qui fera office de liant. Sur Terre, il est utilisé pour sa résistance. Mais dans l'espace, les experts de laen attendent une protection suffisante pour protéger les astronautes d'autres dangers, notamment des radiations cosmiques.Aleksandra Radlinska, professeure en ingénierie civile, résume cet intérêt dans un communiqué de la NASA : «».En outre, le béton et d'autres matériaux semblables pourraient potentiellement, comme la poussière lunaire. Lorsque l'objectif d'établir des colonies lunaires ou martiennes se présentera, les colons pourront les utiliser.C'est notamment ce que doit déterminer l'expérience récemment menée par la NASA. Ce projet d'« investigation de la solidification du ciment en microgravité » (MICS) a amené les astronautes à, l'ingrédient le plus présent dans les ciments des grandes surfaces.Au moment du mélange, la poudre de ciment doit se dissoudre dans l'eau, amenant à la formation de cristaux liés,. Or, dans le cas du ciment utilisé en microgravité, la NASA a observé une porosité bien plus importante que la normale (voir photo ci-dessus).Aleksandra Radlinska dit : «».D'autres expériences doivent être menées. Par exemple, l'équipe cherche à déterminer si le fait que le mélange ait été effectué dans des plastiques scellés (photo d'en-tête) n'aurait pas également eu une influence sur le résultat final.